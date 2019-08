2.5 5 0

De gruwelbeelden van ‘Midsommar’ zijn nog niet helemaal verteerd, of daar verschijnt de volgende horrorprent al in de zalen: ‘Scary Stories’, de door Guillermo del Toro geproduceerde adaptatie van de succesvolle boekenreeks van Alvin Schwartz. Het verschil: joegen de lotgevallen van die jongeren uit het zonovergoten en toch stikdonkere ‘Midsommar’ ons écht de koorts op het lijf, dan doet ‘Scary Stories’ eerder denken aan een familievriendelijke darkride op de kermis, met deuren die piepend openzwaaien, vogelverschrikkers die tot leven komen, spinnenwebben die langs je gezicht strijken en rottende lijken die hallo komen zeggen. Er valt veel plezier te beleven met de jaren 60-setting (een achtervolging eindigt zowaar in een drive-inbioscoop waar ze ‘Night of the Living Dead’ spelen), maar na de zoveelste griezelverschijning begint de sleur er een beetje in te komen. En hoe komt het toch dat oude voodoopriesteressen in films altijd roerloos en met glazige ogen vanuit een schommelstoel voor zich uit zitten te turen?