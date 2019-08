1.0 5 0

Pijnlijk: stond Diane Keaton in de jaren 70 en 80 bekend als een geweldige comédienne, dan dient ze zich vandaag tevreden te stellen met rollen in inferieure komedietjes als ‘Poms’. Waarmee, jammer genoeg, nogmaals wordt bewezen dat actrices van rijpere leeftijd het in Hollywood niet onder de markt hebben (tenzij u Meryl Streep heet). De pitch: in plaats van nog één keer all the way te gaan, zoals Richard uit ‘Richard Says Goodbye’, richt de terminaal zieke Martha samen met enkele andere 80-jarige besjes een cheerleaderclub op. Had ze beter niet gedaan, want telkens wanneer Keaton op een gek muziekje en in een veel te kort rokje met haar pompons van jetje staat te geven, werden we overvallen door hetzelfde gevoel dat ons bekroop toen we onlangs op onze computer een filmpje terugvonden waarin we in onze living in Borat-string (and nothing else) staan te dansen op een nummer van de Village People: diepe plaatsvervangende schaamte.