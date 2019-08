2.5 5 0

Als dit drama even mooi was geweest als de gelijknamige song van The Platters, dan zouden hierboven tien sterren fonkelen. Eilaas! Wanneer tussen Elena en Jake een vonk overspringt, denk je even dat je in een klassieke romcom bent beland, maar verrassend genoeg spitst het verhaal zich algauw toe op de vruchtbaarheidsproblemen die het kersverse koppel ondervindt, én op de druk die dat op hun relatie zet. In het begin leefden wij nog wel mee, maar hoe meer besognes het stel te verwerken krijgt, hoe meer de ietwat banale vérité-aanpak (waarbij zowel beeldvoering als dialogen zo realistisch mogelijk worden gehouden) in het nadeel van de film begint te werken. Het is misschien onrechtvaardig om een vergelijking te trekken met het prachtige ‘Private Life’, maar toch: die Netflixfilm, over de groeiende wanhoop van een ouder koppel dat vastzit in de medische mallemolen van IVF, beschikte tenminste over een dosis zwarte humor, over scherpere dialogen, én over betere acteurs.