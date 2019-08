3.5 5 0

Een mens heeft vooral liefde, troost en lekker eten nodig, maar zo af en toe een vermakelijke horrorfilm is natuurlijk ook welkom. U vindt het geweldig wanneer een knappe jongedame met een luide gil door een houten luik sodemietert, en in een diepe put vol rottende lijken en grijnzende skeletten valt? Dan mag u gaan kijken naar ‘Ready or Not’, waarin een kersverse bruid (Samara Weaving), die zich haar huwelijksnacht wellicht iets romantischer had voorgesteld, gedwongen wordt om een sinister kat-en-muisspel te spelen in het gigantische, slechts door art-decolampen en flakkerende haardvuren verlichte landhuis van haar steenrijke schoonfamilie.

Wie dol is op gothic horror zal luid kunnen grinniken met de onvermijdelijke donderslag die nét iets te luid op de geluidsband weerklinkt wanneer griezelige tante Helena onaangekondigd in de slaapkamer van de bruid verschijnt. Er valt te genieten van een steeds uitzinnigere mix tussen bloederige gore en roetzwarte humor, en daarnaast staat het u uiteraard vrij om in de gruwel allerlei grappige metaforen of verborgen betekenissen te lezen. Tot de ontnuchterende vaststelling moeten komen dat de familie van uw geliefde uit een bende diabolische psychopaten bestaat: het is u misschien ook al overkomen. Óf u kunt ‘Ready or Not’ bekijken als een donkere persiflage die vertrekt vanuit de treurige vaststelling dat rijkelui anders zijn dan u en ik. De welgestelde familieleden uit de film, die ongetwijfeld van zichzelf denken dat ze aan de top van de voedselketen staan, vinden het perfect gerechtvaardigd om de jacht te openen op al wie niet echt tot de clan behoort. In die zin vertoont ‘Ready or Not’ enige gelijkenissen met de omstreden film ‘The Hunt’, waarvan de release door Universal Pictures na de schietpartijen in Dayton en El Paso werd afgelast. In die satirische actiethriller maken enkele geldmagnaten op een groot landgoed voor de sport jacht op een groep arme luizen, die naar verluidt deplorables worden genoemd, de term waarmee Hillary Clinton indertijd de aanhangers van Trump brandmerkte. Die politieke dimensie is in de horror van ‘Ready or Not’ helemaal afwezig, zo dienen we nu wel op te merken, maar wie écht wil, kan in het duel tussen The Bride en haar elitaire schoonfamilie niettemin een groteske weergave zien van de nieuwe klassenstrijd die volgens sommigen momenteel in het Westen wordt uitgevochten. Overigens bestaat het mensenjachtgenre, zoals we het gemakshalve maar zullen noemen, al langer dan vandaag. Essentiële titels zijn onder meer ‘The Most Dangerous Game’ (1932), ‘The Naked Prey’ (1965), het uit 1994 daterende ‘Surviving the Game’ (met Rutger Hauer!), ‘The Purge’ (2013) en – onze persoonlijke favoriet – de Australische exploitationprent ‘Turkey Shoot’ (1982), waarin opgedirkte dames breed lachend kruisbogen afvuren op hun ongehoorzame medemens. Raar eigenlijk: in realiteit zouden we nooit naar de kruisboog grijpen, maar als er in de cinema mee op een blondine wordt gejaagd... ja, zoiets kietelt onze primaire instincten, zoiets geeft onze ellendigste impulsen heel even de vrije baan. U merkt het: het amusante ‘Ready or Not’ heeft ons deugd gedaan.