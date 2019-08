3.5 5 0

Een truck doorkruist een bar landschap, waar de wind zo doordringend fluit dat je spontaan in je handen begint te blazen om het een beetje warm te krijgen. Welkom in Kekexili, een welhaast onaardse regio op de grens tussen China en Tibet waar vreemde voorvallen plaatsvinden. Alleen een sperwer ziet hoe de truckchauffeur, die in zijn cabine klimt met dezelfde coole nonchalance als Han Solo in de cockpit van de Falcon, een wit schaap doodrijdt. Even later pikt hij een lifter op, die beweert dat hij op weg is naar het dorpje Sanak om een man te doden. Met minimale middelen (een truck, een landschap, nu en dan elektronische klanken) slaagt regisseur Pema Tseden erin om toch een betoverende dromerigheid in het verhaal te leggen. ‘Stap in,’ zegt de chauffeur tegen de lifter, en in feite zegt Pema hetzelfde tegen u en mij: ‘Stap in mijn droom, of blijf staan.’ De sperwer zit al aan boord, nu u nog.