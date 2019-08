3.0 5 0

Misschien ligt het aan ons afnemend kritisch vermogen (gisteravond weer een trappistje te veel gedronken), maar wij hebben genoten van ‘Angel Has Fallen’, de derde aflevering in de franchise over veiligheidsagent Mike Banning. Deze keer dient de aan migraine lijdende Mike na een spectaculaire droneaanslag op de president (Morgan Freeman) zélf op de vlucht te slaan voor zijn opgenaaide collega’s van de Secret Service. Als actieheld reikt Gerald Butler nog stééds niet aan de tricepsen van Stallone, Schwarzenegger of Statham, maar de dialogen (‘Zie je dan niet dat ik er word ingeluisd?’) klinken lekker campy, en het is altijd cool om de rauwe stembanden van Nick Nolte aan het werk te horen. Op het eind – spoiler! – krijgt u een digitaal bewerkt nieuwsbeeld te zien van Morgan Freeman die tijdens een wereldtop naast Vladimir Poetin staat te blinken. Alleen al dát moment rechtvaardigt die drie sterren hierboven.