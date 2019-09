3.5 5 0

Kaboel, 1998. Uit de moskeeën stijgt gezang op en op de lokale markt gaan de meloenen vlotjes van de hand, maar voor de rest hangt er tussen de kapotgebombardeerde flatgebouwen alleen maar dreiging. Niets ontsnapt aan de blikken van de talibanstrijders, die op elke straathoek ogenschijnlijk nonchalant met de zonnebril op de neus tegen hun jeeps staan geleund: ‘Rol je mouwen niet zo hoog op!’ Iemand legt een hoop stenen klaar: pas later blijkt dat ze zullen worden gebruikt bij de steniging van een overspelige vrouw. In één van de sterkste scènes pakken de cineasten uit met een point-of-view shot vanuit een boerka: alsof je naar de wereld kijkt doorheen een afrasteringsgaas. ‘We gaan naar de knoppen,’ zo vat iemand de situatie treffend samen. ‘De taliban maken ons kapot.’ Een prachtig getekende, naar de ziel klauwende animatiefilm, die duidelijk maakt dat het niet zo fraai is om vrouwen te bekogelen met stenen. Of met urineflessen.