Familiefeesten vormen voor filmmakers een onuitputtelijke bron van inspiratie: denk maar aan het onderschatte ‘Melancholia’ van Lars von Trier, ‘Het sacrament’ van Hugo Claus, en natuurlijk aan ‘Festen’, het Dogma-meesterwerk van Thomas Vinterberg. In ‘Fête de famille’ laat regisseur Cédric Kahn een verjaardagsfeestje in een landhuis danig uit de hand lopen, maar het resultaat lijkt jammer genoeg meer op een slecht geacteerd theaterstuk dan op de heerlijk uitzinnige film waarop we stiekem hadden gehoopt. Bij momenten laat Kahn wel zien dat zulke feestjes heel beangstigend kunnen zijn – zeker wanneer je psychotische zus ineens voor de deur staat – maar was het voor de acteurs nu écht nodig om het in elke scène op een hysterisch krijsen te zetten? En sorry hoor, maar de onbestemde bewegingen waarmee Deneuve in de keuken het deeg staat uit te rollen vonden wij compleet ongeloofwaardig, zelfs al heeft de costumière van dienst heel zorgvuldig enkele wolkjes bloem op haar voorschoot aangebracht.