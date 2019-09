'The Matrix' in 4DX: 20 jaar oud en nog steeds wow!

5.0 5 0

‘After this, there is no turning back.’ Omdat het precies 20 jaar geleden is dat Neo voor de rode pil koos, speelt ‘The Matrix’ opnieuw in de bioscoopzalen: een unieke gelegenheid om de overweldigende visuele kracht van dit grensverleggende meesterwerk van de zussen Wachowski op het grote scherm te (her)ontdekken. En om achteraf lichtjes buiten adem tot de conclusie te komen dat de wijsheden van Morpheus, Hij Die De Matrix Uitlegt, anno 2019 prangender klinken dan ooit: ‘You are a slave, Neo.’ O ja: wie tijdens de nog steeds ultra-opwindende kungfu-duels méé dooreengeschud wil worden, of wie tijdens de machtige shoot-out in het militaire complex de kogels langs de hals wil voelen suizen, kan voor de gelegenheid plaatsnemen in de rollende, draaiende 4DX-stoeltjes van de Kinepolis. Al zult u die bliksem-, wind- en regeneffectjes in de zaal niet echt nodig hebben om door deze onverwoestbare filmklassieker finaal te worden weggeblazen.