Fisherman’s Friends: 'Zó reken je met meeuwen af!'

In de jaren 90 stonden ze in het kuststadje Port Isaac in Cornwall op de kade voor een handvol toeristen te zingen, tegenwoordig staan ze op Spotify: Fisherman’s Friends, een in oude zeemansliedjes gespecialiseerde a-capellagroep die bestaat uit vissers, leden van de kustwacht en andere waterratten.

In de verfilming van hun opgang naar de roem zien we hoe de zingende zeelui worden opgemerkt door een bandmanager uit Londen, die de opname van een demo grondig verstoord ziet door een zwerm krijsende meeuwen: ‘Ik hou wel van een beetje ambient-realisme, maar dit is belachelijk!’ Waarna één van de vissers één van die meeuwen droogweg uit de lucht knalt: misschien een tip om de meeuwenoverlast in Oostende aan te pakken? Behalve een lach en een traan gooien de makers ook nog een liefdesverhaaltje en een flinke dosis karikaturale overdrijving in de viskorf, maar echt kwaad kunnen we niet zijn op dit typische Britse muzikale komedietje.