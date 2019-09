Pachamama: 'De grote condor fluit tevreden'

Als lama’s zich bedreigd voelen, beginnen ze altijd te spugen, zo hebben wij onthouden uit die hilarische running gag met kapitein Haddock in ‘ Kuifje en de Zonnetempel ’. In ‘Pachamama’ daarentegen, een tekenfilm die zich afspeelt in de tijd van de Inca’s, houden de lama’s zich opvallend koest, zélfs wanneer ze recht tegenover een hogepriester met een offermes staan.

3.0 5 0

Is dat wel correct? Het is maar een vraag, want voor het overige valt er niets slechts te zeggen over deze prachtig gestileerde en fraai ingekleurde film over een jongen uit het Andesgebergte die het graag tot sjamaan zou willen schoppen. Uw ukken kunnen samen met Tepulpai plaatsnemen op de rug van de condor, maar ook de groten onder u zullen deze licht surreële onderdompeling in de mysterieuze cultuur van de Inca’s best kunnen waarderen. Wist u bijvoorbeeld dat zelfs het mannetje in de maan – Mama Killa in de indiaanse taal – achthonderd jaar geleden een typische Inca-hoofdtooi droeg?