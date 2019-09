'A Rainy Day in New York': Woody allen laat het in zijn bubbel heel mooi motregenen

3.0 5 0

Wie zit nu nog te wachten op een nieuwe film van de vermeende viespeuk Woody Allen? Bij Amazon Pictures alvast niemand: daar hebben ze besloten om Allens vijftigste film in de vergeetput te smijten. Tikkeltje jammer, want als het stemmige ‘A Rainy Day in New York’ één ding bewijst, dan wel dat Woody nog steeds prachtige dialogen schrijft: ‘De tijd vliegt, jammer genoeg in economyclass.’ Met elke nieuwe film wordt wel duidelijk dat Woody in zijn eigen bubbel vastzit, die steeds verder verwijderd raakt van de realiteit. De twee door New York dwalende hoofdpersonages uit ‘A Rainy Day’, bijvoorbeeld, lijken wel wandelende relikwieën uit een ander tijdperk: hij is een kunststudent die van Cole Porter houdt, zij een naïef duifje dat zich met een verontrustend gemak door oudere mannen laat inpalmen. Zulke personages zijn niet meer van deze tijd, al dient gezegd dat Allen het in zijn bubbel heel mooi laat motregenen.