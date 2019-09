2.5 5 0

Eigenlijk wordt dit portret van een 36-jarige moeder die door een reeks tegenslagen uit haar comfortzone wordt gemokerd maar één keer écht interessant: wanneer Dorien zich op een bepaald moment écht onheilspellend begint te gedragen en een vrouw wordt om – zie die rare glans in haar ogen – báng voor te zijn. Voor het overige mist deze film zowel visueel als op verhalend vlak een zekere eigenzinnigheid. Het is nog maar haar eerste, en toch legt regisseuse Anke Blondé zich nú al neer bij de voorspelbare structuur waarbij drama en comic relief elkaar netjes afwisselen. En dat terwijl debutanten toch zouden moeten vlammen! Sprankelen! Nieuwe dingen uitproberen! Spelen met het medium! Niet dat Blondé haar eersteling de splijtende rauwheid van de Dogma-films had moeten meegeven (is al te vaak gedaan), of hem in een nudistenkolonie had moeten situeren (is ook al gedaan), maar toch. Afijn, geen nood: the best is yet to come.