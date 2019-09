3.0 5 0

Vier jaar na de laatste kerstspecial van ‘Downton Abbey’, de immens populaire serie over het wel en wee van de aristocratische familie Crawley, mogen de fans opnieuw hun beste kostuum aantrekken: in de gelijknamige langspeelfilm krijgen de sirs en de miladies én het bijbehorende voetvolk van Downton Abbey het bezoek van niemand minder dan het koninklijk paar! Niet alleen mag u een eindeloze reeks helikoptershots van het roemruchte kasteel verwachten, maar ook een portie kletterende actie (iemand slaat uit onvrede met de gang van zaken de pomp van de warmwaterketel stuk! Grote goden!) én een reeks merkwaardige parallelmontages waarbij beelden van het koninklijk bezoek worden afgewisseld met taferelen uit een clandestiene homobar waar mannen met elkaar de charleston staan te dansen. O, ja: check hoe de Earl of Grantham in een ultiem gebaar van pure aristocratische klasse zijn manchetknopen bevoelt terwijl hij in smoking de gigantische marmeren trap afschrijdt. Geweldig, toch?