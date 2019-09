3.0 5 0

Uitgerekend in de week dat één van de meest iconische oldskool actiehelden uit de jaren 80 zijn comeback maakt, Rambo met name, verschijnt er een elegische documentaire over een ándere met uitsterven bedreigde diersoort. ‘The Last Male on Earth’ gaat over Sudan, de laatste mannelijke witte neushoorn die in het Ol Pejeta-reservaat in Kenia wordt omringd door een legertje van verzorgers, pr-agenten en zwaarbewapende soldaten die proberen te beletten dat het dier in de handen valt van stropers. Opvallend: wanneer de documentairemaakster aan enkele betrokkenen vraagt waarom we die laatste neushoorn eigenlijk zouden moeten beschermen, is er merkwaardig genoeg niemand die een antwoord heeft. Terwijl het simpel is: als we zelfs de neushoorn niet in leven kunnen houden, hoe zouden we dan ooit in staat zijn om alle andere soorten te redden, inclusief onszelf? Heeft iemand het nummer van Noach? Misschien is het tijd om aan de bouw van de Ark te beginnen.