De komende weken lijkt de bioscoopzaal een beetje op een boerenerf: in het aangrijpende Franse familiedrama ‘Au nom de la terre’ (uit op 9 oktober) zien we hoe een landbouwersechtpaar (vertolkt door Guillaume Canet en Veerle Baetens) door de hoge schuldendruk in een spiraal van wanhoop terechtkomt, en in het IJslandse drama ‘Mjólk’ volgen we het gehob en getob van een boerin die na de dood van haar echtgenoot als een soort eenzame wreekster in de clinch gaat met de almachtige coöperatie die de lokale gemeenschap in een maffieuze greep houdt. In de eerste scène zien we hoe de hijgende en puffende boerin in de stal met behulp van enkele kettingen – alsof ze in de weer is met een vreemdsoortig fitnesstoestel – een kalfje uit de schede van een koe staat te trekken: het begin van een halfgeslaagd drama waarin het onaardse IJslandse landschap een diepere indruk maakt dan het ietwat saaie en voorspelbare scenario.