Mathieu Mortelmans toont met het broeierige 'Bastaard' flitsen van talent

‘Bastaard’ vertrekt vanuit een klassiek thema: de mysterieuze jongeling die een huis binnentrekt en een magnetisch effect uitoefent op de bewoners. Zo intrigerend als Pasolini’s ‘Teorema’ (dé genreklassieker), wordt het nooit, maar regisseur Mathieu Mortelmans pakt geregeld uit met bevreemdende shots en laat bij momenten zien dat hij sfeer kan scheppen. In sommige scènes, zoals die waarin de indringer ’s nachts in zijn blootje in de binnenvijver staat te pissen, voel je het soort broeierigheid opborrelen die je ook weleens aantreft in de films van Paul Verhoeven. In de geladen driehoeksverhouding die zich tussen de moeder, de zoon en de jongeling ontspint, proef je dan weer een soort dreigende zinnelijkheid. Die verschillende toonaarden kristalliseren zich jammer genoeg niet tot een gaaf geheel, en die fletse spanningsmuziek is een pijnlijke misser. Mortelmans toont evenwel flitsen van talent, en dus zijn we razend benieuwd naar wat deze cineast nog in zijn mars heeft.