Het kneusje van de week heet ‘After the Wedding’, een niet alleen compleet overbodige maar ook enorm lamlendige remake van een melodrama van Susanne Bier. Het is het soort praatcinema waarin de hoofdpersonages (Isabel leidt een weeshuis in India, Theresa leidt een multinational in New York, Oscar maakt beeldhouwwerken en Grace stort zich in een gedoemd huwelijk) in steeds wisselende duo’s met elkaar in conversatie treden: nu eens staat Isabel voor de deur van Theresa, in de volgende scène heeft Oscar iets te melden aan Isabel, vervolgens gaat Isabel de confrontatie aan met Grace, enzovoort, enzoknol, enzoscifo. Op een bepaald moment hadden wij zelfs de indruk dat we naar een onbedoeld grappige deurenkomedie zaten te kijken, waarbij we ons bij iedere ‘klopklop’ geamuseerd afvroegen wie er nú weer met een beteuterd gezicht voor de deur zou staan. En zo viel er aan deze miskleun toch nog wat lol te beleven.