Veerle Baetens schittert in 'Au nom de la terre', een film over het harde boerenleven

Nauwelijks twee weken na ‘Mjólk’ verschijnt er opnieuw een film over de uitzichtloze strijd die boeren vaak dienen te leveren teneinde het hoofd boven water te houden. Maar van overbemesting is geen sprake: ‘Au nom de la terre’ is een integere film die zelfs de ferventste tegenstanders van landbouwsubsidies naar de keel zal grijpen. Iedereen is blij als de uit Amerika teruggekeerde Pierre de geitenfokkerij van zijn vader overneemt, maar wanneer de tegenslagen zich beginnen op te stapelen, verzeilt hij in een zware depressie. Deze volstrekt onromantische kijk op de bittere realiteit van het harde boerenleven is ontstaan uit een zeer persoonlijk drama: regisseur Edouard Bergeon verfilmde het tragische levensverhaal van zijn eigen vader. Veerle Baetens is erg goed als de echtgenote, maar persoonlijk vonden wij Guillaume Canet enigszins een miscast als de zichzelf kapotwerkende boer: ook al stapt hij in beslijkte lieslaarzen over de akkers, hij kan de vedette in zichzelf niet helemaal uitwissen.