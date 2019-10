3.5 5 0

In ‘La ragazza nella nebbia’ – regisseur Donato Carrisi verfilmde zijn eigen roman – bewegen schaduwen zich steels in het donker en doorklieven autolampen de mistbanken, precies zoals dat hoort. Na de verdwijning van een schoolmeisje krijgt het stadje Avechot het bezoek van Vogel, een vermaarde inspecteur (rol van Toni Servillo, de Italiaanse Jan Decleir) die zich effectief als een vreemde vogel gedraagt: zo begint hij, om redenen die pas later duidelijk worden, voor het huis van het meisje bedachtzaam in zijn handen te klappen. Na Vogel doemen nog andere figuren op uit de nevel, zoals enkele sensatiebeluste journalisten en een hoofdverdachte van wie je je de hele tijd zit af te vragen: ‘Is het ’m of is het ’m niet?’ Maar let op: pas wanneer alle stukken hun plaats op het schaakbord hebben ingenomen, laat de regisseur zijn sluwe spel écht beginnen. Ga kijken, en laat u opslokken door de mist.