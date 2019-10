'Late Night' blijft te slaafs trouw aan genreconventies

3.0 5 0

Emma Thompson is Katherine Newbury, de presentatrice van een latenightshow die door de dalende kijkcijfers aan de kant dreigt te worden geschoven. Haar bazin neemt het haar vooral kwalijk dat ze te trots is om een groot publiek te willen bereiken: zo voelt Katherine niets dan minachting voor de sociale media en laat ze in haar divan liever een senatrice plaatsnemen dan een acteur uit de ‘Avengers’-films. Enige hypocrisie is haar ook niet vreemd: hoewel ze graag feministische praat verkoopt, bestaat haar schrijversteam uitsluitend uit mannen die bevriezen als de pas aangeworven grappenbedenker borsten blijkt te hebben. De scenaristen van ‘Late Night’ blijven té slaafs trouw aan de genreconventies (uiteráárd gaat Katherine over tot een publieke biecht, of wat dacht u), maar we telden ook vele troeven: Thompson is op dreef, de dialogen knisperen en de monoloog waarmee de man van Katherine (John Lithgow) reageert op haar ontrouw, is een pareltje.