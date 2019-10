3.5 5 0

Wie is die krasse knar die, als hij niet op een scootmobiel door de stad snort, moppen over Poesjkin staat te tappen of samen met Alan Alda rode wijn zit te zuipen aan de keukentafel? Een Benidorm Bastard? Neen: het is Itzhak Perlman, de vioolvirtuoos die we in deze heerlijke documentaire leren kennen als een toffe peer die op 74-jarige leeftijd nog steeds de juiste snaren weet te raken. Slechts één keer hadden we met hem te doen: wanneer zijn Stradivarius tijdens een repetitie van een concert van Billy Joel in Madison Square Garden nogal brutaal tussen de drums en de piano van ‘We Didn’t Start the Fire’ wordt geprangd (‘Je hoort me bijna niet!’). Neen, dan horen we hem liever schitteren tijdens het eerste pianotrio van Schubert. Hoewel: zijn stokvoering is prima en de articulatie oké, maar die frasering kan beter, nietwaar, beste Itzhak? Voor de rest: gave uitvoering.