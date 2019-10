2.5 5 0

Uw innerlijke antenne staat meer gericht op signalen uit het rijk van de poëzie dan op de derrière van Jennifer Lopez? Dan mag u zich onderdompelen in de bevreemdende beeldenstroom (de dansers in de straten! De goudzoeker in de rivier!) die ‘By the Name of Tania’ is. Off-screen, alsof ze tot ons spreekt vanuit een droom, horen we de stem van Tania, een jonge vrouw die op doodse toon vertelt over haar droeve lotgevallen. Zoals zoveel meisjes werd ze op piepjonge leeftijd in een camionette gezet en naar het noorden van Peru overgebracht, waar ze als hoertje aan het werk werd gezet. Het is heel mooi hoe de cineasten de grenzen tussen documentaire en fictiefilm laten vervagen in dit dichtwerk, dat een stem wil geven aan de verworpenen der aarde in Peru. Al moeten we daarnaast toegeven dat wij enige moeite hadden om onze ziel helemaal af te stemmen op de unieke frequentie van deze film.