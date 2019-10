Daar, in Bristol, laat de Aardman Animations-studio sinds 1972 het ene plasticine-mirakeltje na het andere op de mensheid los: videoclips (onder meer ‘Sledgehammer’ van Peter Gabriel), reclamespots, de kortfilms ‘A Close Shave’ en ‘The Wrong Trousers’ (met Wallace & Gromit!), ‘Chicken Run’, ‘Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit’. Ook de nieuwste worp van Aardman, ‘A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon’, bij ons uitgebracht onder de welluidende titel ‘Shaun Het Schaap De Film: Het Ruimteschaap’, is opnieuw een weergaloos hoogstandje van claymotion.