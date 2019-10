3.5 5 0

Hoewel de ‘Terminator’-mythologie door al die flauwe reboots wat besmeurd was geraakt, keken we heel hard uit naar deze: de maker van ‘Deadpool’ zat in de regiestoel, James Cameron keerde terug als producent, en bovenal markeert ‘Dark Fate’ de comeback van de inmiddels 63-jarige Linda Hamilton als Sarah Connor. En wát voor een comeback! Zo grijs als een duif geworden, het gelaat een plattegrond van kraaienpootjes, maar nog steeds asskickend op een manier waar de meeste Hollywoodactrices een kogelpunt aan kunnen zuigen. Plotgewijs is het niet tot de verhoopte opstoot van frisheid gekomen – alwéér duikt een Terminator op uit de toekomst – maar ‘Dark Fate’ voelt tenminste aan als een authentieke, gespierde Terminator-film, ook al wordt het tijd dat ze het ‘I’ll be back’-grapje achterwege laten. En zonder al te veel te spoilen, mogen we wel onthullen dat wij tot tranen toe geroerd waren door het prachtige shot van die oude man in die tuinstoel.