Haalt Matthias Schoenaerts een Oscarnominatie binnen met zijn acteerprestatie in 'The Mustang'?

De revival van het paardendrama zet zich door: na het aangrijpende ‘Lean on Pete’ en het fabelachtige ‘The Rider’ weerklinkt opnieuw hoefgetrappel in ‘The Mustang’, een op feiten gebaseerd, in Nevada gesitueerd drama over een vol opgekropte emoties zittende bajesklant (Matthias Schoenaerts) die in het kader van een rehabilitatieprogramma, waarbij het de gevangenen wordt toegestaan om in de nabijgelegen manege voor wilde mustangs te zorgen, vriendschap sluit met een ontembaar gewaand paard – ruik de symboliek! Zo mooi en zo ontroerend als de twee hierboven genoemde raspaarden wil het rauwe ‘The Mustang’ nooit worden – we telden twee subplotjes en één metafoor te veel. Maar de regisseuse maakt erg goed gebruik van de locatie en Schoenaerts voegt opnieuw een memorabel exemplaar toe aan zijn steeds indrukwekkender wordende Galerij van Zwijgzaam Met De Schouders Rollende Personages.