'Amazing Grace': een féést voor fans van Aretha Franklin

‘Amazing Grace’ neemt u mee naar de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles, waar Aretha Franklin in januari 1972 twee memorabele avonden voor de schoudercamera’s van regisseur Sydney Pollack (die door Warner was ingehuurd om de sessie op pellicule vast te leggen) en voor een wel héél levend publiek – zie die extatische vrouwen in het gangpad dansen! Zie Mick Jagger meeswingen! – haar gospelplaat ‘Amazing Grace’ heeft opgenomen. Voor diegenen onder u die net zoals wij zelden Planeet Cinema verlaten: Aretha Franklin is die strenge dame die in dat eethuisje in ‘The Blues Brothers’ Jake en Elwood uitscheldt voor ‘Them ol’ two-bit sleazy dives!’ en vervolgens losbarst in een weergaloze versie van ‘Think’. Eerlijk gezegd: zelf zullen wij wel nooit hartstochtelijke liefhebbers worden van het gospelgenre (geef ons maar iets van Lalo Schifrin of Jerry Goldsmith), maar de fans van Aretha weten wat ze van deze unieke concertfilm mogen verwachten: een féést.