3.5 5 0

Eindelijk, éíndelijk, bereikt er ons uit Nederland nog eens een mooie, charmante, entertainende, prachtig vertolkte en bovenal ontroerende film die door u én uw jonge kinderen absoluut gezien mag worden: dat moet al geleden zijn van, euh... ‘Ciske de Rat’? Het verhaal: na schooltijd trekt de 10-jarige Romy altijd naar het kapsalon van haar oma Stine, waar ze de geknipte haren bijeen mag bezemen en af en toe achter de kassa gaat staan. Maar er is iets vreemds aan de hand met oma: er vallen gaten in haar geheugen, ze begint Deens te spreken, en soms lijkt het wel alsof ze staat te dromen terwijl ze wakker is. Vervolgens zal niet alleen Romy, maar ook ú, ontdekken dat oude mensen je nog kunnen verrassen. Het script van ‘Kapsalon Romy’ is van een wonderlijke eenvoud, maar de begaafde regisseuse Mischa Kamp raakt er bijzonder ver mee – recht tot in uw hart.