'Haunt' sluit je mee op in een beklemmend gruweldoolhof

Doorgewinterde horrorfanaten, zij die allang niet meer opkijken van een gillende meid op een folterbank of van een hakbijl die zich in een nek begraaft, zullen deze slasherfilm van de scenaristen van ‘A Quiet Place’ wellicht maar slappe kost vinden. Wie daarentegen al opschrikt van een klop op de deur, zal bij het zien van de gruweltaferelen beginnen te trillen als een pudding tijdens een aardbeving. Het concept is zo inhoudsloos als een uitgeholde pompoen: op de avond van Halloween betreden zes jongeren – waarom nooit eens zes knarren met rollators? – een bouwwerk dat het midden houdt tussen een spookkot en een escaperoom, waarna ze in de donkerte één voor één het leven laten. Zo eng als ‘A Quiet Place’ wordt het nooit, maar wij hadden niettemin het beklemmende gevoel dat wij méé zaten opgesloten in dat gruweldoolhof. Het moet zijn dat we van pudding zijn gemaakt.