3.5 5 0

Of ze ooit nog het monstersucces van ‘Intouchables’ gaan evenaren, is twijfelachtig, maar met ‘Hors normes’ hebben Olivier Nakache en Éric Toledano weer een mooie film gemaakt. Vincent Cassel en Reda Kateb vertolken twee bewonderenswaardige mannen: Bruno vangt in zijn centrum zware autisten op die geen enkele andere instelling wil opnemen, Malik biedt in zijn groepshuis onderdak aan moeilijke tieners. Een drama over de talrijke obstakels die zorgverleners elke dag opnieuw uit de weg dienen te ruimen: klinkt allesbehalve sexy, maar Nakache en Toledano hebben uit het thema een ontroerende maar entertainende film gepuurd. In één van de fijnste scènes, één die ook tekenend is voor de lichte toon van de film, organiseren de twee opvoeders een wedstrijdje afkortingen raden voor hun jongeren: ‘E.M.I.?’ ‘Eenheid voor Mobiele Interventie!’ G.F.? Geslaagde Film!