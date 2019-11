2.5 5 0

Hollywood kent een lange traditie van politiek getinte films over idealistische figuren die in hemdsmouwen allerlei schandalen aan het licht brengen: denk aan ‘Spotlight’, ‘The Post’ en natuurlijk aan ‘All the President’s Men’. ‘The Report’ past in dat rijtje: dit docudrama, waarin zelfs de typische dialoogscène in de ondergrondse parkeergarage niet ontbreekt, volgt een staflid van de senaat dat onderzoek doet naar de foltertechnieken die de CIA in de nasleep van 9/11 hanteerde. Telkens als hij verslag uitbrengt aan zijn bazin (Annette Bening), doet Adam Driver zijn best om de lange, ingewikkelde lappen tekst uit het ietwat droge scenario zo vlot en zo behapbaar mogelijk uit te spreken, maar ondanks de verontwaardiging die hij in zijn stem laat doorklinken, lukt het hem maar half. De praktijken van de CIA wekken verontwaardiging op, maar in zijn nobele drang om de kijker een geweten te schoppen is de regisseur vergeten om er ook spannende cinema van te maken.