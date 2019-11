2.5 5 0

Zelf hebben wij ‘Martin Eden’ van Jack London nooit opengeslagen, maar wat wij wél hebben onthouden, is dat de jonge Noodles in Sergio Leone’s ‘Once Upon a Time in America’ aandachtig dat boek zit te lezen terwijl hij op het toilet zit: zo slecht kan het dus niet zijn. Ter zake: regisseur Pietro Marcello behoudt de thematiek uit de roman, maar verplaatst het verhaal van Oakland naar het Napels van na de Tweede Wereldoorlog. De matroos Martin droomt van een schrijverscarrière én van een plekje tussen de bourgeoiselite, maar hoogmoed, ijdelheid en de liefde voor de verkeerde rijkeluisdochter luiden zijn onherroepelijke val in. De lotgevallen van Martin Eden raakten ons eerlijk gezegd minder diep dan die van zijn lotgenoot Jay Gatsby, al zijn wij wel van plan om de truc met de kaars – een gedicht opzeggen terwijl je je hand boven de vlam houdt – eens uit te proberen: wie weet maakt het indruk op ons droommeisje.