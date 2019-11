3.5 5 0

De verzorgde beeldkaders, de perfect gestreken legeruniformen, een hoofdacteur die met een achteloze perfectie een gaslamp aansteekt: de verleiding is groot om de nieuwe film van Polanski als een tikje oubollig te bestempelen. Toch verlenen dialogen zoals ‘Als ik die vreemdelingen zie, herken ik mijn land niet meer’ een vlammende urgentie aan het verhaal – dat van Alfred Dreyfus, die in 1894 onterecht van hoogverraad werd beschuldigd. Een gróte Polanski is ‘J’accuse’ niet geworden: de film mist de boosaardige humor die de Pool in zijn beste films weet te leggen, en bovendien lukt het de cineast niet om de epische gebeurtenissen naar een machtig hoogtepunt te voeren. Misschien ligt de kracht van ‘J’accuse’ niet in de film zelf, maar in de onderhuids borrelende parallellen tussen de lotgevallen van Dreyfus en die van Polanski. Wie zich de moeite heeft getroost om zich in de zaak-Polanski te verdiepen, weet dat dat niet helemáál onterecht is.