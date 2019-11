3.5 5 0

Ernesto, de jonge hoofdfiguur van ‘Nuestras madres’, heeft een macabere dagtaak: als forensisch antropoloog houdt hij zich bezig met het bijeenpuzzelen van uit massagraven afkomstige schedels en botten. Gewapend met een borsteltje en met allerhande gebitsgegevens probeert hij een naam te geven aan de slachtoffers van de verschrikkelijke burgeroorlog die in de jaren 70 en 80 in Guatemala heeft gewoed. Een-ver-van-mijn-bedshow, zegt u? Misschien, maar toen wij ‘Nuestras madres’ op het filmfestival van Oostende zagen, viel op hoe de ballade van Ernesto een volgepakte zaal muisstil kreeg. Het was een wijze beslissing van de regisseur om alle sentimentele en geschiedkundige ballast overboord te gooien en sereen te focussen op Ernesto’s zoektocht naar zijn vermiste vader: zelfs een rotsblok kan met zijn verdriet meeleven. Dat dit universele drama de Belgische inzending wordt voor de Oscars, vervult ons met trots. Al hadden ze ook ‘Torpedo’ mogen sturen.