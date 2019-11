3.5 5 0

Le Mans! De bocht van Mulsanne, de rechte weg van Hunaudières: voor de raceliefhebbers én voor de fans van de avonturen van Michel Vaillant klinken die namen even poëtisch als een versregel van Rimbaud. ‘Le Mans ’66’ gaat over de iconische strijd die in 1966 op het mythische circuit werd uitgevochten tussen het onoverwinnelijk gewaande raceteam van Ferrari en het team van Ford, geleid door autoconstructeur Carroll Shelby en met de Britse coureur Ken Miles achter het stuur. De geur van benzine en verbrand rubber, schitterend in beeld gezette racescènes, het magische neerdalen van de nacht over de renbaan, het heffen van de schijf in de seinstand, het gevoel dat er in de race iets op til is: u vindt het allemaal terug in deze heerlijke film, die in zijn geheel een mooi eerbetoon vormt aan het vervlogen tijdperk van de Ford GT40, van Sophia Loren en Monica Vitti, én van vintage jaren 60-zonnebrillen.