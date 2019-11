3.5 5 0

Als we ‘Les misérables’ mogen geloven, staan de Franse buitenwijken op ontploffen. En aangezien regisseur Ladj Ly (coole naam!) zelf in die banlieues opgroeide, zien we geen reden om te twijfelen aan zijn boodschap, die inslaat met de kracht van een rubberkogel. In een reeks scènes waarin je de straat kunt rúíken, doet de cineast het relaas van één kokendhete zomerdag in de grootstad: rondrijdende flikken worden vanaf elke straathoek aangestaard door hangjongeren, in de woontorens heerst uitzichtloze armoede, op de muren staat ‘Fuck the police!’ gekalkt. Straffe cinema! Vanwaar de titel? Omdat Ly, net als Victor Hugo in zijn gelijknamige roman, knap de sociale ellende beschrijft waarin de bewoners van de buitenwijken leven. Over de laatste scène, de revolte in de woontoren, hebben wij gemengde gevoelens: aan de ene kant een tikje overbodig, anderzijds levert het kat-en-muisspel tussen de boefjes en de flikken ongelofelijk beklemmende cinema op.