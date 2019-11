'The Good Liar': Twisten met Mirren en McKellen

In het begin van ‘The Good Liar’ zien we hoe het tijdens een etentje tot een toenadering komt tussen twee sympathieke oudjes die elkaar hebben leren kennen via internetdating.

3.0 5 0

En daar moet u het qua synopsis mee doen, want het zou echt doodzonde zijn om nog meer te onthullen: ‘The Good Liar’ behoort immers tot het genre van de zwendelfilm. En het plezier van dat soort cinema schuilt er natuurlijk in dat de argeloze toeschouwer op elk moment kan worden verrast door de onverwachte wendingen en de slimme twists die de scenaristen hebben ingebouwd. ‘The Good Liar’ telt uiteindelijk één twist te veel, maar in de eerste 80 minuten is het genieten geblazen van de boosaardig fonkelende kraaloogjes van Ian McKellen en van de ondoorgrondelijkheid van Helen Mirren. Van die laatste leren we trouwens dat er een verband bestaat tussen seks, geld en naar de wc gaan. Onze onwelriekende dank daarvoor.