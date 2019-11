'Marriage Story' maakt duidelijk dat er niet zoiets bestaat als een pijnloze scheiding

4.0 5 0

Laat u niet begoochelen door die idyllische poster waarop Scarlett Johansson een stralende lach tentoonspreidt omdat Adam Driver haar trakteert op een klapzoentje achter het oor. Dit is níét het relaas van een opgloeiende liefdesrelatie, waarbij de twee tortelduifjes allerhande obstakels dienen te overwinnen om op het eind elkaar de shut up kiss te geven. Neen, dit is het wrange verhaal van de breuk tussen twee zielen die ooit hartstochtelijk verliefd waren op elkaar en samen een kind hebben.

Charlie is een toneelregisseur die graag in zijn eigen wereld verdwijnt, Nicole (de stylist in ons is er nog niet uit of Johansson eigenlijk wel staat met die jongensachtige coupe) een actrice die uit liefde voor Charlie een filmcarrière in Los Angeles heeft ingeruild voor de New Yorkse planken. Beiden zijn in hun huwelijk op dat treurige punt aanbeland waar ze de redenen waarom ze indertijd op elkaar verliefd zijn geworden, allang uit het oog zijn verloren (Nicole: ‘Hij zag mij als iemand die niet losstond van zichzelf.’). En wat de breuk extra wrang maakt, is dat wij ons tijdens de film niet van de indruk konden ontdoen dat die twee mensen ergens in een uithoek van hun hart nog steeds veel liefde voor elkaar voelen. Of zaten wij onze eigen ijdele hoop – Het moet goedkomen! Het moet eindigen zoals op de poster! – op het scherm te projecteren?

Feit is dat regisseur Noah Baumbach, net zoals in ‘Greenberg’ en ‘The Squid and the Whale’, zich in zijn meest voldragen film tot nu toe laat kennen als een meesterlijke observator van de kleine maar veelzeggende details in het menselijke gedrag, zoals wanneer Charlie routineus de kastdeuren sluit die Nicole altijd laat openstaan. Baumbach zoekt het sentiment niet op, zoals minderbegaafde regisseurs plegen te doen, maar laat de niettemin hoog oplaaiende emoties heel natuurlijk voortvloeien uit het verhaal. Zoals tijdens die in één take opgenomen, bijna ondraaglijke woordenwisseling, waarbij Driver en Johansson zich zó diep smijten dat de grens tussen acteur en personage gewoonweg lijkt op te lossen.

‘Marriage Story’, een film die glashelder duidelijk maakt dat er niet zoiets bestaat als een pijnloze scheiding, is vanaf 6 december te zien op Netflix, maar speelt vanaf deze week al in de bioscopen. Dat is een goede zaak, want de vertolkingen van Driver en Johansson verdienen het allergrootste canvas. Om Kylo Ren in tranen te zien uitbarsten wanneer het tot hem doordringt dat hij het hoederecht over zijn zoontje weleens zou kunnen verliezen: probeer het zélf maar eens droog te houden. En Scarlett! Eén van haar beste scènes zit ergens in het begin. Terug in hun flat na een avondje uit, gedraagt Nicole zich tijdens een gesprek met Charlie nogal afstandelijk – als blikken konden doden, dan was Charlie doorzeefd. Wat een kreng, denk je dan, maar wanneer de camera haar na die pijnlijke scène naar de slaapkamer volgt, zien wij, de toeschouwers, wat Charlie níét ziet: namelijk dat haar bitsigheid een krampachtige poging moet verhullen om haar bittere, bittere tranen terug te dringen.