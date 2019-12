3.5 5 0

Niet alleen de fans van het bordspel Cluedo zullen zich te pletter amuseren met deze vermakelijke whodunit, die zich bijna helemaal afspeelt in een landhuis waarvan vrijwel elke bewoner iets te verbergen heeft. Wie heeft een einde gemaakt aan het leven van Harlan (Christopher Plummer), de patriarch van de gefortuneerde familie Thrombey? Don Johnson? Chris Evans? Michael Shannon? Toni Collette? De butler? Aan de overdreven gedistingeerde privédetective Benoit Blanc (Daniel Craig) om in een lawine van moordmotieven de snoodaard te vinden. Het is smullen van de regie van Rian Johnson, die zich achter zijn camera voelbaar stond te amuseren, en van Craig, die met een belachelijke tongval oneliners staat rond te strooien als: ‘Bewijzen spreken soms klare taal met een dubbele tong.’ Het moordcomplot wordt hoe langer hoe ingewikkelder, maar zowel Kolonel van Geelen als Dominee Groenewoud zullen met de dolk en de Engelse sleutel in de hand benadrukken dat dit zo móét. The game is afoot!