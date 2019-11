'Proxima': de struggles van een vrouwelijke astronaut

2.0 5 0

Het werk en het privéleven in perfecte harmonie krijgen: we worstelen er allemaal weleens mee. Ook astronaute Sarah (Eva Green) heeft het lastig om de juiste balans te vinden: terwijl ze zich klaarmaakt voor een ruimtemissie, dient ze op zoek te gaan naar een onderkomen voor haar dochtertje en voor haar kat. Daarenboven krijgt ze in het trainingscentrum in Moskou af te rekenen met de seksistische grapjes van haar mannelijke collega’s én met gendergebonden vragenlijsten: ‘Wat wil je met je menstruatie in de ruimte?’ vraagt een ingenieur. ‘Laten komen,’ antwoordt Sarah, waarna de ingenieur fluks een pakje tampons op de inpaklijst zet. ‘Proxima’ biedt een goed inzicht in het dagelijkse gehob en getob van een vrouwelijke astronaut, maar hopelijk begaan we geen misdaad tegen het feminisme wanneer we stellen dat wij de donderende raketlanceringen van ‘The Right Stuff’ en ‘First Man’ verkiezen boven dit makke drama dat nooit écht de dampkring van de oppervlakkigheid verlaat.