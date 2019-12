3.5 5 0

Morticia, Gomez, Wednesday en Oom Fester zijn terug! Niet langer in de gedaanten van Angelica Huston, Raúl Juliá, Christina Ricci en Christopher Lloyd (check de heerlijke versie van Barry Sonnenfeld uit 1991), maar wel in de vorm van animatiefilmfiguren die in de Vlaamse versie spreken met de stemmen van Mieke Laureys, Manou Kersting, Daphne Wellens en Walter Baele. Dat de makers de stripverhalen van Charles Addams hebben bewerkt tot een tekenfilm voor de hele familie, wil gelukkig níét zeggen dat de personages hun macabere trekjes kwijt zijn. Zo distilleert Morticia een potje eyeliner uit de as van haar dode moeder en zijn de familieleden ronduit verheugd als ze iets met de auto hebben geraakt. En ze scheppen er een duivels genoegen in om de valse vrolijkheid van het Instagram-tijdperk, waarin mensen zich van hun beste kant tonen, te bederven met een dosis dood en zwartheid. Welkom terug, morbide vrienden!