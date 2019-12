'Can You Keep a Secret?': komische misverstanden en g-spotgein

2.0 5 0

Dronken van angst verklapt een jongedame tijdens een vlucht vol heftige turbulentie al haar geheimen aan de mysterieuze passagier in het zitje naast haar: ‘Ik ga sterven en ik weet niet eens of ik een g-spot heb!’ Wie schetst haar verbijstering als die man de volgende dag haar grote baas blijkt te zijn? Wij niet: wij maken liever niet te veel woorden vuil aan deze romantische komedie waarin de hoofdactrice zich bezondigt aan véél te luid lachen, véél te luid tieren en véél te luid snikken, waarin aldoor vreselijk irritante uptempo-muziek weerklinkt en waarin de dialogen scherpte ontberen. Maar goed, laten we, met het kerstfeest in zicht, mild blijven: zoals wij weleens zin hebben om op Netflix naar een Franse klucht te kijken (‘A bras ouverts’: lamlendig filmpje, maar gegíérd dat wij hebben!), zo zullen de niet al te veeleisende romcomfans onder u wellicht best kunnen genieten van de talrijke komische misverstanden en g-spotgein.