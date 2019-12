'The Aeronauts' : 'Heerlijk oudbollige charme en een hoop ballast'

Bij het gedonder van een turbine kijken wij altijd weer met de ogen van een kind naar het gevaarte in de lucht; de aanblik van sneeuwwitte condensstrepen tegen de staalblauwe hemel bezorgt ons – behalve een klein schuldgevoel omwille van de klimaatopwarming - keer op keer rillingen, en boven onze sponde hangt zelfs een (zelf in elkaar gelijmde!) miniatuurversie van het houten vliegtuigje waarmee Orville en Wilbur Wright in 1903 de allereerste gemotoriseerde vlucht uitvoerden – wat was het schrikken toen het touwtje het onlangs in het midden van de nacht begaf en het vliegtuigje recht op onze smoel crashte!