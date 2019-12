3.0 5 0

Het is nog te vroeg om van een geslaagde operatie te kunnen spreken, maar er verschijnen meer en meer films over de transgenderthematiek. Na ‘Girl’ is er nu ‘Lola vers la mer’, over een van een geslachtsoperatie dromend meisje dat samen met haar vader, die niets van haar gedaanteverwisseling wil weten, een roadtrip onderneemt naar zee. De mensen die kwaad waren omdat de rol van Lara in ‘Girl’ niet door een échte transgender werd vertolkt, mogen alvast tevreden knikken: hoofdrolspeelster Mya Bollaers is zelf trans. Plotgewijs bevat ‘Lola vers la mer’ weinig verrassingen: onbegrip slaat om in toenadering, af en toe weerklinkt een opera-aria, het melodrama is niet van de lucht. Maar de rare flarden poëzie die ons nu en dan in het gezicht waaiden, wérken: het beeld van de met rode verf overgoten auto vormt een mooi tableau, en het lange oponthoud in de Vlaamse seksclub vormt een prachtige kortfilm-in-de-film.