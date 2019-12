3.5 5 0

In deze documentaire keert Patricio Guzmán terug naar Chili, het vaderland dat hij na de staatsgreep van Augusto Pinochet ontvluchtte. ‘De militairen hebben ons genaaid,’ horen we iemand zeggen: zij hebben met geweld de dictatuur geïnstalleerd en het land overgeleverd aan de economen van de Universiteit van Chicago, die – de wrange ironie! – van het gebrek aan vrijheid gebruikmaakten om in alle vrijheid een neoliberaal schrikbewind door te voeren. Guzmán kijkt ook verontrust naar het huidige Chili: de dictatuur is weg, maar de rijkelui profiteren nog steeds van het systeem dat Pinochet heeft achtergelaten. Dit is een belangrijke film: nu het extreemrechtse gedachtegoed weer aan populariteit wint, is het goed om er nog eens aan te worden herinnerd dat sommige lui kicken op nachtelijke politie-invallen, verdwijningen, zware folteringen en moord. U bent niet bang, zegt u? Zoals Yoda zei tegen Luke in ‘The Empire Strikes Back’: ‘You will be. You... will... be.’