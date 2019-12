3.5 5 0

Habemus papam! Op 13 maart 2013 kringelde na een conclaaf van twee dagen de beruchte witte rook uit de schouw van de Sixtijnse kapel: niet omdat de verzamelde kardinalen een reuzenjoint hadden opgestoken, maar omdat Jorge Bergoglio was verkozen tot de eerste Latijns-Amerikaanse paus. Het deels op feiten gebaseerde, deels gedramatiseerde ‘The Two Popes’ voert u mee naar het jaar daarvoor, wanneer de toenmalige paus Benedictus XVI, né Joseph Ratzinger, in zijn buitenverblijf het bezoek krijgt van de Argentijn, die tijdens het vorige conclaaf in 2005 nog het onderspit had moeten delven. Bergoglio (Jonathan Pryce), die zijn buik vol heeft van het conservatisme in de Kerk, is vastbesloten om zijn kardinaalshoed in de ring te gooien en diept prompt zijn ontslagbrief op uit zijn boekentas, maar de sluwe Benedictus (Anthony Hopkins) heeft andere plannen met hem. Een drama over twee geestelijken die in een reeks lange dialoogscènes praten over goddelijke roepingen, kindermisbruik in de Kerk en over de rol van de jezuïeten tijdens de Argentijnse dictatuur? Toegegeven: het klinkt nét iets minder begeesterend dan ‘Avengers duiken het verleden in om Thanos een hak te zetten.’ Maar Fernando Meirelles, die zijn meesterschap al bewees met ‘Cidade de Deus’, puurde uit de ontmoeting tussen de twee mannen een verdomd entertainende film waarin het wierookgeurtje dat we een beetje hadden verwacht godzijdank achterwege wordt gelaten. Zonder ooit in satirische spotternijen te vallen, kruidt hij de dialogen met heerlijke vleugjes humor en deinst hij er zelfs niet voor terug om onder het conclaaf een instrumentele versie van ‘Dancing Queen’ te zetten.

Onze Vader zal ook met instemming kijken naar de magistrale vertolkingen van Hopkins en Pryce, die allebei zó overtuigend in hun soutanes zitten dat je onmiddellijk bij hen te biecht zou willen gaan. Het is razend interessant om de oerconservatieve Benedictus en de hervormingsgezinde Bergoglio in discussie te horen gaan over de richting die de Kerk volgens hen zou moeten uitgaan, maar tijdens de heerlijke, verbale tango die ze met elkaar dansen, komen nog wel meer boeiende schisma’s aan het licht. Zo houdt Bergoglio van pizza, rode wijn en voetbal, terwijl Benedictus zich laat kennen als een ietwat wereldvreemde kerel met een voorliefde voor Fanta Orange, Knödel mit Soße – een typisch Beiers gerecht – en ‘Kommissar Rex’, een Oostenrijkse serie over een politiehond.

Ondanks de overbodige flashbacks die de gesprekken komen verstoren, is het mooi om te zien hoe er tussen de twee tegenpolen stilaan toch een connectie ontstaat en hoe er uiteindelijk zelfs een prachtige buddymovie tevoorschijn komt.

Tot slot: is het u ook opgevallen dat het eindejaarsseizoen in de bioscopen wordt gedomineerd door Netflix? Met ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en nu ‘The Two Popes’ (vanaf deze week in de bios, vanaf 20 december op het kleine scherm) smijt de streamingdienst in ieder geval drie onversneden toppers in de Oscarrace. Als Joaquin straks die Oscar niet wint, dan mogen ze hem wat ons betreft ex aequo geven aan Anthony en Jonathan. Ziet u die witte rook uit de schoorsteen van ons schrijfhok komen? Habemus goeie film!