2.5 5 0

Psychologe Nicoline (Carice van Houten) tracht in een psychiatrisch centrum een gewelddadige seksuele delinquent (Marwan Kenzari) te doorgronden, maar het is híj die als een demon in haar hoofd begint te kruipen. Nu zal het wel aan ons liggen, maar wij vonden het beklemmende verleidingsspel tussen de twee een stuk boeiender dan het portret van een getraumatiseerde vrouw dat de debuterende regisseuse Halina Reijn in een dieper liggende verhaallijn probeert te schetsen. De verbale steekspelletjes in de kliniek, die in de verte herinneringen oproepen aan de quid pro quo’s tussen Clarice Starling en Hannibal Lecter in ‘The Silence of the Lambs’, werken naar ons gevoel heel wat beter dan de naar zwak gepsychologiseer ruikende scènes waarin Nicoline in de armen van haar bezitterige moeder ligt. De film had die uitleggerige thuistafereeltjes eigenlijk niet nodig: de oorzaken van Nicolines trauma’s en kwetsuren staan allemaal te lezen in de ogen van de beresterk acterende Van Houten.