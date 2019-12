2.5 5 0

Ergens herkenden wij ons wel in het hoofdpersonage van het op de bestseller van Per Petterson gebaseerde ‘Out Stealing Horses’: zoals Trond (Stellan Skarsgård) de eenzaamheid opzoekt in een sneeuwlandschap, zo zoeken wij de afzondering in de donkerte van de bioscoopzaal. Het verschil: denken wij vooral na over de nieuwe ‘Star Wars’, dan blikt Trond terug op de zomer die zijn leven veranderde. Regisseur Hans Petter Moland opteert voor een stijl die doet denken aan de lyrische melodrama’s van Robert Redford – door voiceovers gedragen epossen waarin paarden in de zonnegloed over grasvelden galopperen terwijl de personages mijmeren over de rivier die door het leven stroomt. Zelf bespeurden wij té veel slowmotioneffectjes en droeve strijkers, maar liefhebbers van oerklassieke cinema zullen zich helemaal kunnen verliezen in deze film waarin de personages hun emoties netjes weerspiegeld zien door de natuurelementen – voelt iemand zich geëmotioneerd, dan kun je er donder op zeggen dat het begint te bliksemen.