3.0 5 0

Voor wie na de ontroerende biopic ‘First Man’ en de magnifieke IMAX-documentaire ‘Apollo 11’ niet genoeg kan krijgen van de maanlanding, is er nu ‘Solan & Ludwig: Reis naar de maan’. Daarin reizen de egel Ludwig en de eend Solan in een door de fietsenmaker Reodor gebouwde raket (de La Pollo) naar – u had het al geraden – de maan, alwaar iets raars gebeurt met een stofzuiger en een bol kaas. Wij hebben zo’n vermoeden dat deze uit Noorwegen afkomstige maar in het Vlaams nagesynchroniseerde animatiefilm níét is gebaseerd op feiten, maar je weet maar nooit. Deze film haalt nergens het torenhoge niveau van de stop-motionwondertjes van Aardman Animations, maar wees er maar zeker van dat de kleintjes de reis razend spannend zullen vinden en dat de groten onder u smakelijk zullen kunnen lachen met de talrijke geinige details – check hoe het remsysteem van de raket verdacht goed lijkt op de knijpremmen van een doodgewone fiets!