2.5 5 0

Aanzie de droeve ballade van twee zussen: Guida, een losbollige deerne die wegloopt met een Griekse zeeman, en Eurídice, een begaafde pianiste die tijdens de afwezigheid van haar zus in het huwelijk treedt met een klootzak die haar tijdens de huwelijksnacht poppers toedient en haar onder het slaken van wel héél gekke kreetjes verkracht. Wanneer de hoogzwangere Guida alleen uit Griekenland terugkeert, is de verbitterde vader zó pissig dat hij zijn dochters allerlei leugens op de mouw begint te spelden, met als resultaat dat Guida denkt dat Eurídice een prachtig leven leidt in Wenen, terwijl ze in realiteit allebei in Rio over het scherventapijt van hun gebroken dromen wandelen. De hoofdactrices zijn erg goed, maar het probleem is dat de cineast het verhaal van gravitas probeert te voorzien met behulp van allerlei lapmiddelen, zoals voice-overs en droeve muziek. De ‘Het leven is niet gegaan zoals we hadden gedroomd’-boodschap dient met een zakdoek te worden geïnhaleerd.